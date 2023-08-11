11 августа, 12:13,
обновлено 11 августа, 12:22
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ в первой половине 2024 года начнет раскрывать детали обсуждений по ключевой ставке

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России в первой половине следующего года планирует начать раскрывать детали обсуждения решений по ключевой ставке, заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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"Расширим набор публикуемых показателей макроэкономического прогноза, опубликуем код прогнозных моделей, продолжим развивать практику многослойной коммуникации, когда один и тот же материал представляется для разных аудиторий с разной степенью детализации. Также начнем раскрывать детали обсуждения по ключевой ставке, планируем реализовать эти инициативы в первой половине 2024 года. Более точно о форматах и сроках мы сообщим дополнительно", - сказал он. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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