Двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" подключили более 20 млн человек

С 1 октября она станет обязательной для всех пользователей, отметили в Минцифры

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 20 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию на портале "Госуслуги", а с 1 октября она станет обязательной для всех пользователей. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Самый простой способ защитить свой аккаунт на "Госуслугах" - использовать двухфакторную аутентификацию. Ее подключили уже 22 млн пользователей, а с 1 октября она станет обязательной для всех. С 1 июня предупреждение об этом можно увидеть при входе на портал", - отмечается в сообщении.

По данным Минцифры, ежедневно дополнительную защиту подключают 300-400 тыс. человек.

Чтобы подключить двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" по СМС, в личном кабинете нужно зайти в "Профиль", перейти в раздел "Безопасность", далее - "Вход в систему". Затем необходимо включить опцию "Вход с подтверждением" и ввести номер телефона, на который будет приходить СМС для входа, после чего нужно ввести пароль, чтобы сохранить изменения. "С 1 октября второй фактор будет обязательным для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения", - подчеркнули в министерстве.

Если пользователь не успел подключить двухфакторную аутентификацию, нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по СМС, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии.

"Если вы хотите настроить СМС -подтверждение, но телефон, привязанный к аккаунту, уже недоступен, поменять привязку можно, обратившись в ближайший МФЦ", - добавили в Минцифры.