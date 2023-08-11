ЦБ допустил повышение ключевой ставки на следующих заседаниях

Регулятор ранее поднял ставку до 8,5%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ключевая ставка может быть повышена на ближайших заседаниях совета директоров Банка России. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024, мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% в июле и допускаем ее повышение на следующих заседаниях", - сказал он.

В июле регулятор поднял ставку сразу на 1 п. п. после длительной паузы - до 8,5%. Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, дальнейший шаг поднятия ставки будет зависеть от того, как будет развиваться экономика и, в том числе от того, как она отреагирует на текущее повышение ставки.

В 2023 году регулятор будет принимать решения по ключевой ставке еще три раза: 15 сентября, 27 октября и 15 декабря.