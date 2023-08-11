ЦБ сообщил, что решающим фактором в ослаблении рубля является дисбаланс импорта и экспорта

Банк России отметил, что не видит рисков для финансовой стабильности страны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны на фоне ослабления курса национальной валюты. При этом регулятор по-прежнему считает, что на ослабление рубля влияют экспортно-импортные операции. Об этом заявил на пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Как показывает опыт прошлых эпизодов, когда мы пользовались этой мерой, <…> решения о временной приостановке [покупок валюты] сами по себе не оказывают существенного влияния на преобладающий уровень валютного курса, но они действительно позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности из-за проведения покупок и, соответственно, оказывают в целом стабилизирующее влияние на рынок. Поэтому с точки зрения вопроса, видим ли мы риски финансовой стабильности, то нет, на сегодня мы рисков не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усилим волатильность рынка этими операциями. Соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года. <…> И по поводу динамики курса - мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг", - сказал Заботкин, комментируя курс рубля.