Лукашенко поручил разобраться с приостановкой эксплуатации автобусов "МАЗ" в Петербурге

Президент Белоруссии назвал эту технику качественной и отметил, что в республике таких проблем с ней не замечено

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с приостановкой властями Санкт-Петербурга эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода из-за опасности возгорания. Как сообщает агентство БелТА, глава государства назвал эту технику качественной и отметил, что в республике таких проблем с ней не замечено.

"Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то. Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы", - сказал Лукашенко.

По его словам, белорусские автобусы пользуются большой популярностью. "Мы не успеваем удовлетворять потребности", - добавил президент. Он заявил, что в республике при эксплуатации автобусов "МАЗ" серьезных изъянов не отмечалось. "В Беларуси не горят. Так в чем вопрос? Есть вопросы. Мы будем за эти рынки бороться через качество", - подчеркнул президент.

2 августа городской комитет по транспорту Санкт-Петербурга объявил о приостановке эксплуатации 137 автобусов марки "МАЗ" в связи с обнаружением неполадок, которые могут привести к возгоранию. Кроме того, в комитете сообщили, что новые машины не будут приниматься на баланс до устранения замечаний.