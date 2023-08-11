"Еврохим" начал строительство в Казахстане крупного завода минеральных удобрений

Мощность годового производства в компании оценили на уровне не менее 1 млн тонн

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Российская компания "Еврохим" начала строительство в Жамбылской области Казахстана крупного химического комплекса по производству минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений. Мощность производства - не менее 1 млн тонн продукции в год. Реализация второго этапа позволит привлечь свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций и создать 1,2 тыс. новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе по итогам поездки премьер-министра Алихана Смаилова в регион, в ходе которого глава правительства ознакомился с проектом строительства.

"Этот проект обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях и позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции", - приводит пресс-служба слова премьер-министра.

Строительство комплекса проходит в рамках второго этапа масштабного инвестпроекта, который "Еврохим" (дочернее предприятие транснациональной компании EuroChem Group), реализует в республике. Ранее компания на базе горнорудного комплекса наладила добычу фосфоритов до 660 тыс. тонн в год, а также построила узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций на первом этапе составила $126 млн.