Омская область намерена вдвое увеличить объем поддержки промпредприятий в 2024 году

На эти цели планируют направить около 60 млн рублей

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/ В Омской области увеличат в два раза объем финансирования, который направят в 2024 году на развитие промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Виталия Хоценко.

"Эти средства станут дополнением к 30,4 млн рублей, заложенным в областном бюджете на 2024 год. Итого у нас порядка 60 млн на развитие промышленности. Большую часть средств в размере 47 млн рублей направим в региональный Фонд развития промышленности, а 10,2 млн рублей - на новое оборудование для омских предприятий", - цитирует пресс-служба Хоценко.

В пресс-службе отметили, что дополнительные 27 млн рублей Омская область получит из федерального бюджета в виде субсидии на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и субсидирования затрат на покупку нового оборудования предприятиями.

По словам Хоценко, эти средства можно также использовать для привлечения совместных с федеральным центром займов. При этом региональная доля составит 10%, федеральная - 90%. "То есть, используя совместные займы, Омская область может получить около 400 млн рублей федеральной помощи", - приводит его слова пресс-служба.

Омск - один из крупнейших оборонно-промышленных центров России. Здесь расположены такие предприятия, как производственное объединение "Полет", "Омсктрансмаш", Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие организации.