"Русснефть" может выплатить дивиденды за 2022 год по "префам" в размере $110 млн

Дивиденды на обыкновенные акции совет директоров "Русснефти" рекомендовал не выплачивать

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год по привилегированным акциям в размере $110 млн или $1,12 на одну привилегированную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Дивиденды на обыкновенные акции совет директоров "Русснефти" рекомендовал не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов по "префам" часть прибыли рекомендовано не распределять.

"Русснефть" также сообщила, что внеочередное собрание акционеров компании состоится 21 сентября. В повестку заседания вошел вопрос о распределении прибыли за 2022 год, в том числе выплата дивидендов, а также внесение изменений в устав компании.

Ранее акционеры "Русснефти" на годовом общем собрании не приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год. При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды, но акционеры проголосовали против этой рекомендации.

По итогам 2021 года "Русснефть" выплатила дивиденды по привилегированным акциям в размере $80 млн. При этом акционеры решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а оставшаяся часть чистой прибыли после выплаты дивидендов осталась нераспределенной.

О компании

Основной контроль в "Русснефти" принадлежит компаниям, связанным с группой "Сафмар", - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ РФ). "Трасту", соответственно, принадлежит 16,52%. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%, однако в декабре 2021 года компания договорилась о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Прочие акционеры владеют 18,46% в уставном капитале компании.