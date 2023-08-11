11 августа, 12:49,
обновлено 11 августа, 13:06
Колебания курса рубля

ЦБ планирует начать публиковать прогноз курса рубля в I полугодии 2024 года

Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что этот вопрос "не отложен на неопределенный срок"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России по-прежнему рассматривает вопрос публикации прогнозов по курсу рубля, планирует начать публиковать их в первом полугодии 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

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"Это вопрос не отложен на неопределенный срок, он является частью нашей работы по расширению кругу показателей, которые входят в макроэкономический прогноз. Это в свою очередь является частью инициативы по расширению и обогащению наших инструментов коммуникации с экспертным обществом, с бизнесом, гражданами. Эти новые инициативы будут реализованы в первом полугодии следующего года как в части расширения показателей в составе прогноза, так и других идей, связанных с более развернутым обсуждением решений по ставке", - рассказал Заботкин. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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