ЦБ планирует начать публиковать прогноз курса рубля в I полугодии 2024 года

Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что этот вопрос "не отложен на неопределенный срок"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России по-прежнему рассматривает вопрос публикации прогнозов по курсу рубля, планирует начать публиковать их в первом полугодии 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

"Это вопрос не отложен на неопределенный срок, он является частью нашей работы по расширению кругу показателей, которые входят в макроэкономический прогноз. Это в свою очередь является частью инициативы по расширению и обогащению наших инструментов коммуникации с экспертным обществом, с бизнесом, гражданами. Эти новые инициативы будут реализованы в первом полугодии следующего года как в части расширения показателей в составе прогноза, так и других идей, связанных с более развернутым обсуждением решений по ставке", - рассказал Заботкин.