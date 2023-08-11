В Свердловской области намерены увеличить выплаты студентам-медикам на целевом направлении

По данным департамента информационной политики региона, сумма вырастет в 5-10 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. В Свердловской области с 2024 года планируют увеличить размер ежегодных выплат студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению, в 5-10 раз. Такая мера поддержки позволит повысить интерес абитуриентов к медицинскому образованию, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"С 2024 года будет увеличен размер выплат. Так, для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тыс. рублей в год. Для студентов вузов - 20 тыс. рублей в год. Согласно представленным расчетам, в 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3 тыс. человек", - цитирует департамент губернатора региона Евгения Куйвашева, уточнив, что с учетом повышения предполагаемая общая сумма выплат составит до 59 млн рублей.

Ранее размер ежегодной выплаты студентам составлял 2 тыс. рублей для всех "целевиков", получающих медицинскую профессию.

Усиление меры поддержки позволит повысить интерес абитуриентов к медицинскому образованию, а в перспективе развить кадровый потенциал отрасли в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

По целевому набору благодаря господдержке в Уральском государственном медицинском университете обучаются более 2,6 тыс. студентов. В 2022 году также впервые произвели набор 280 студентов-целевиков в Свердловский областной медицинский колледж. В будущем они пополнят ряды медицинского персонала больниц региона, добавили в департаменте.