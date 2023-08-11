Мишустину предложили ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал ключевой задачей инициативы ликвидацию социального неравенства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию "Форума справедливости", которая содержит в том числе предложение ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей, которые занимаются воспитанием детей. Об этом политик написал в Telegram-канале.

"Я направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию "Форума справедливости", организованного экспертным советом партийной фракции в Государственной думе. <...> Наша партия призывает правительство расширить возможности для использования материнского капитала и увеличить срок декретного отпуска. Неработающие родители, занимающиеся воспитанием детей, должны получать от государства "родительскую зарплату", - написал Миронов.

Ключевая задача, по мнению справороссов, - ликвидация социального неравенства. Для этого они предлагают установить прогрессивную шкалу налогообложения. "Нужен новый налог на роскошь и плоская шкала социальных взносов. Для малоимущих граждан мы, напротив, предлагаем ввести нулевую ставку НДФЛ, а вместе с этим для поддержки граждан с низкими доходами предлагаем запустить программу адресных целевых выплат", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Миронов добавил, что отдельный блок представленных в резолюции предложений касается вопросов демографии. "Это комплексная проблема, пути ее решения должны быть многогранными, и поэтому в первую очередь мы предлагаем утвердить параметры единого федерального статуса многодетных семей. В стране пора вводить справедливый базовый доход - выплачивать по одному прожиточному минимуму на каждого члена семьи с детьми", - пояснил политик.

Также справороссы предлагают пересмотреть параметры действующей потребительской корзины и перейти к "достойному" минимальному уровню потребления, продолжил Миронов. "Многое здесь зависит от уровня заработной платы, и поэтому государство должно взять за правило обеспечивать ежегодную индексацию зарплат и пенсий на 2% выше инфляции", - отметил он.

Депутаты также предлагают установить единый федеральный и региональный стандарт поддержки участников спецоперации и предоставить им дополнительные социальные льготы. "Для всех них необходимо создать систему комплексного сопровождения через службу "одного окна". Конечно же, потребуются большие деньги, но они есть. Мы предлагаем ввести повышенные налоги на высокие доходы граждан, а полученные средства направлять в фонд "Защитники Отечества", - заключил Миронов.