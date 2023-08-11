На развитие системы здравоохранения Петербурга в течение пяти лет выделят 1,5 трлн рублей

Деньги планируют направить, в частности, на развитие детского здравоохранения, модернизацию первичного звена здравоохранения и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Финансирование системы здравоохранения из бюджета Санкт-Петербурга в течение ближайших пяти лет превысит 1,5 трлн рублей. Как сообщила пресс-служба городской администрации, эта сумма стала известна после внесения изменений в городскую программу развития здравоохранения, которые утвердил губернатор Александр Беглов.

"Документ принят для корректировки государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" в соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также дополнен мероприятиями 2028 года. Мероприятия 2022 года исключены. В соответствии с государственной программой объем финансирования, направляемого на развитие здравоохранения в городе, в 2023-2028 годах составит более 1,5 трлн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге предусмотрено, в том числе, в рамках региональных проектов, направленных на повышение качества жизни горожан старшего поколения, развитие детского здравоохранения, системы оказания первичной медико-санитарной помощи, а также на модернизацию первичного звена здравоохранения и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В Санкт-Петербурге продолжается работа по обеспечению медицинских организаций новейшими видами медицинского оборудования и внедрению инновационных медицинских технологий и методов диагностики; по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска; по проведению капитального ремонта объектов медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений; по обеспечению доступности цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов", - отметили в пресс-службе.