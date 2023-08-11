В ЛНР на 10% увеличили объемы производства овощей

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Евгений Сорокин, порядка 300 га территорий заняты плодоовощными культурами

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики (ЛНР) в этом году на 10% увеличили объемы производства овощей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

"На сегодняшний день порядка 300 га заняты плодоовощными культурами, сейчас начат сбор ранних овощей, <...> далее пойдут более поздние культуры и дальше пойдет уже уборка именно капусты. <…> Где-то в среднем процентов на 10 по всем культурам в текущем сезоне фермеры увеличили объемы производства, мы рассчитываем и на увеличение валового показателя по этим культурам", - сказал он.

Сорокин сообщил, что практически по всей территории республики аграрии занимаются выращиванием овощей, при этом "очень большая доля занята в подсобных хозяйствах". По его словам, на данный момент овощи, выращенные в регионе, поставляются только на внутренний рынок республики, при этом в ближайшие два-три года перед региональным минсельхозом стоит задача "насытить города, потребителя республики собственно-производимой овощной продукцией".

По данным Telegram-канала минсельхоза ЛНР, площадь высадки капусты в сравнении с 2022 годом увеличена на 5,3%, свеклы столовой - на 32,3%, моркови - 36,4% и арбузов - на 6,3%. Сообщается, что сейчас аграрии региона собирают урожай ранней капусты, огурцов, томатов, столовой свеклы, моркови, баклажанов, перца, кабачка, зеленых культур и арбузов.