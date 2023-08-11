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обновлено 11 августа, 13:10
Динамика ключевой ставки Центробанка

Зампред ЦБ назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки в сентябре

Алексей Заботкин отметил, что "инфляция идет по верхней половине прогнозного диапазона"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров регулятора в сентябре.

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"Инфляция идет по верхней половине прогнозного диапазона, прогнозный диапазон, как я уже напоминал сегодня, от 5-6,5%. И в контексте этого по вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров сказал уже 21 июля, что он допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании", - сказал Заботкин на пресс-конференции.

На последнем заседании 21 июля совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке пройдет 15 сентября. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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