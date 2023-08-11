11 августа, 13:01,
обновлено 11 августа, 13:10

Доля нерезидентов в суверенных евробондах России во II квартале снизилась до 44,5%

На 1 апреля 2023 года эта доля составляла 44,7%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в II квартале 2023 года снизилась до 44,5%, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

На 1 апреля 2023 года эта доля составляла 44,7%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, которые принадлежат нерезидентам, по номинальной стоимости во втором квартале 2023 года снизился на $61 млн - до $16,083 млрд.

По итогам второго квартала 2022 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 49,6%, а общий объем еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, достигал $18,035 млрд. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация