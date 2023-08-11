Доля нерезидентов в суверенных евробондах России во II квартале снизилась до 44,5%

На 1 апреля 2023 года эта доля составляла 44,7%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в II квартале 2023 года снизилась до 44,5%, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

На 1 апреля 2023 года эта доля составляла 44,7%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, которые принадлежат нерезидентам, по номинальной стоимости во втором квартале 2023 года снизился на $61 млн - до $16,083 млрд.

По итогам второго квартала 2022 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 49,6%, а общий объем еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, достигал $18,035 млрд.