Германский энергоконцерн EnBW может подать иск против России из-за остановки поставок газа

В сентябре 2022 года компания запросила государственную помощь для покрытия убытков

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Германский энергетический концерн EnBW может подать иск против России для возмещения убытков в связи с прекращением поставок газа его дочерней компании Verbundnetz Gas Agbo (VNG). Об этом заявил финансовый директор EnBW Томас Кустерер.

"Концерн изучает все возможные юридические средства, [которые могут быть задействованы по данному вопросу]", - приводит его слова агентство Reuters. Уточняется, что данным вопросом занимается VNG, которая оказалась "непосредственно затронутой" прекращением поставок.

VNG является третьим по величине поставщиком газа в Германии. В сентябре прошлого года компания запросила государственную помощь для покрытия убытков, связанных с не выполненными со стороны субпоставщиков из России обязательствами, в результате которых фирма была вынуждена осуществлять "закупки газа по гораздо более высоким ценам". Речь, в частности, идет о контракте с фирмой "Газпром экспорт" по ежегодным поставкам примерно 35 ТВт-ч газа, который в настоящее время не выполняется. В апреле текущего года VNG проинформировала, что ее операционные убытки в связи с прекращением поставок из РФ в 2022 году составили 205 млн евро.

Ранее германская компания RWE и энергоконцерн Uniper уже инициировали судебные разбирательства против "Газпрома", чтобы компенсировать понесенные убытки от прекращения поставок голубого топлива по газопроводу "Северный поток" из России с сентября 2022 году. В "Газпром экспорт" заявили, что не признают нарушение контрактов и правомерность заявленных требований германских фирм о возмещении убытков. 1 августа текущего года представители Uniper сообщили, что ждут решения по суду с "Газпром экспортом" не раньше 2024 года.