В ЦРПТ рассказали об "обелении" рынка бутилированной воды после введения маркировки

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, около 450 производителей уже вышли из тени и присоединились к системе "Честный знак"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Рынок бутилированной воды" обелился" на 27,5% за полтора года, по данным государственной системы маркировки "Честный знак". После введения обязательной маркировки около 450 производителей уже вышли из тени и присоединились к системе, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющемся оператором системы цифровой маркировки "Честный знак".

"После введения маркировки отрасль упакованной воды обелилась на 27,5%. Цифры свидетельствуют, что система действительно позволяет увидеть всех участников оборота и выполняет свою задачу по борьбе с нелегальным сегментом рынка", - приводятся в сообщении слова руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлии Кузьминой.

В сообщении указано, что через три месяца после введения обязательной регистрации в системе "Честный знак" для всех производителей воды, в июне 2022 года, 106 компаний вышло из тени. К августу 2023 года их количество увеличилось в четыре раза, до 450 производителей.

Аналитики ЦРПТ также зафиксировали прирост легального производства упакованной воды во II квартале 2023 года сразу на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство достигло 2,65 млн литров, во II квартале 2022 года этот показатель составил 1,95 млн литров. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.