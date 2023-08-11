ЦБ не исключил снижения цели по инфляции до 3% после стабилизации показателя на уровне 4%

По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, все текущие решения по денежно-кредитной политике исходят из того, что цель по инфляции сохраняется на уровне 4% на всем прогнозном горизонте

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России не исключает снижения цели по инфляции до 3%, но только после стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий на уровне 4%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

"В результате наших исследований и общественных обсуждений в рамках обзора денежно-кредитной политики, мы считаем, что условия для снижения цели по инфляции до 3% в российской экономике сформировались на конец 2021 года, но это решение следует принимать, когда инфляция и уровень инфляционных ожиданий будут соответствовать текущей цели по инфляции в 4%", - сказал он.

Как отметил Заботкин, когда инфляция стабилизируется на 4%, то можно будет дополнительно оценить целесообразность снижения цели. "Если будет принято решение о том, что целевой уровень инфляции может быть установлен ниже, чем 4%, то переход к нему будет растянут во времени и займет несколько лет", - заключил он, добавив, что все текущие решения по денежно-кредитной политике исходят из того, что цель по инфляции сохраняется на уровне 4% на всем прогнозном горизонте.