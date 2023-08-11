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обновлено 11 августа, 14:03
Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Курс евро превысил 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже превышал 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года, курс евро находился выше 109 рублей впервые с 23 марта прошедшего года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:20 мск, курс доллара поднимался до 99,0025 рубля (+1,59%). По данным на 16:33 мск, курс евро находился на уровне 109,11 рубля (+1,45%).

К 16:46 мск курс доллара на Московской бирже рос на 1,56%, до 98,98 рубля, евро составлял 108,57 рубля (+0,95%), курс юаня поднимался на 1,26%, до 13,634 рубля.

В то же время индекс Мосбиржи рос на 0,33% - до 3 159,14 пункта, индекс РТС находится на уровне 1 005,48 пункта (-1,2%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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