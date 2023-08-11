Финская "дочка" Lukoil требует компенсацию от нарушивших условия франшизы предпринимателей

Несколько франчайзи Teboil в одностороннем порядке разорвали контракт с компанией и заключили договор франшизы с другой сетью из-за "бойкота со стороны клиентов", пишет портал Yle

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Дочернее предприятие российской нефтегазовой компании Lukoil в Финляндии, управляющее брендом автозаправочных станций (АЗС) Teboil, потребовало компенсацию от бывших франчайзи в связи со сменой вывески в обход условий контракта. Об этом сообщил портал Yle.

По его информации, несколько финских франчайзи Teboil в одностороннем порядке разорвали контракт с компанией и заключили договор франшизы с другой сетью. Предприниматели утверждают, что причиной такого шага стал "бойкот со стороны клиентов", связанный с их негативным отношением к спецоперации России на Украине. По утверждению предпринимателей, договор с Teboil был составлен таким образом, что допускал его прекращение в одностороннем порядке в случае наступления подобных обстоятельств.

В качестве ответной меры компания выставила недобросовестным франчайзи финансовые претензии, сумма которых варьируется в каждом случае "от €140 тыс. до €1 млн". В Teboil не ответили порталу Yle на просьбу прокомментировать эту информацию.

В 2022 году компания Lukoil объявила, что переведет более 400 заправок, купленных у Shell, под управление финского бренда Teboil.