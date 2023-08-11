"Распадская" ожидает сохранения добычи на уровне 2022 года

Кроме того, компания спрогнозировала увеличение добычи во II полугодии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Распадская", крупнейший в России производитель коксующегося угля, ожидает добычу по итогам 2023 года на уровне показателей за прошлый год, прогнозирует увеличение добычи во II полугодии. Об этом сообщил вице-президент по финансам "Распадской" Евгений Терехов, отвечая на вопросы участников конференц-звонка.

"В целом по году мы ожидаем добычу, не сильно отличающуюся от прошлого года, ожидаем, что во II полугодии этого года объем добычи будет больше, чем в I полугодии из-за того, что мы заканчиваем объем монтажей, которые выпали у нас в этом году на первое полугодие", - сказал Терехов.

Суммарный показатель добычи на предприятиях "Распадской" составил в 2022 году 21,5 млн тонн по сравнению с 22,8 млн тонн в 2021 году, говорилось в годовом отчете компании.

О рынках

Кроме того, президент компании Илья Широкоброд сообщил, что компания рассматривает Индию как стратегически важный, но непростой для работы регион. "Индия для нас является стратегически важным рынком, очевидно, что это растущая экономика с растущей сталеплавильной индустрией, вероятно, что это регион, который будет дефицитен по коксующимся углям в ближайшей перспективе какого-то количества лет, при этом это непростой регион для работы", - сказал он. "Мы настроены на наращивание доли этого рынка в нашем портфеле", - добавил Широкоброд.

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.