ЦБ повысил курс доллара на 12-14 августа до 98,21 рубля

Курс евро повысили до 107,97 рубля, юаня - до 13,54 рубля

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 12-14 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 98,2066 рубля, что на 93 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 82 копейки - до 107,9723 рубля.

Официальный курс юаня повышен на 8 копеек - до 13,5351 рубля.

По данным Московской биржи на 16:35 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 99,09 рубля (+1,73%). В то же время курс евро поднимался до 108,77 рубля (+1,17%), курс юаня - до 13,65 рубля (+1,4%).