Инфляция в Белоруссии достигла 2,7% в июле

Как сообщил Нацбанк республики, относительно июня потребительские цены увеличились на 0,3%

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Инфляция в Белоруссии в июле 2023 года составила 2,7% в годовом исчислении. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте Национального банка (центробанк).

"В июле 2023 года годовой прирост потребительских цен продолжил замедляться и составил 2,7%, - сообщил регулятор. - Относительно июня 2023 года потребительские цены в июле увеличились на 0,3%". С июля 2022 года по июль 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 3,9%, на непродовольственные товары, наоборот, снизились на 2%, расценки на услуги выросли на 7,1%.

В июне текущего года потребительские цены в республике увеличились на 2,9%. Это соответствует среднему показателю за первую половину 2023 года.

Правительство Белоруссии поставило цель сдерживать инфляцию на уровне 7-8% в 2023 году.