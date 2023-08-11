11 августа, 13:53,
обновлено 11 августа, 14:06

Реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%

В годовом выражении курс уменьшился на 26,4%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле снизился на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за июль курс уменьшился на 26,4%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в июле снизился на 7,8%, а с начала года уменьшился на 27,5%. К евро снижение относительно прошлого месяца составило 9,3%, с начала года курс снизился на 29,9%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация