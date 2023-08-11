Бразилия запускает новую программу инвестиций в инфраструктуру на сумму $350 млн

Из них около $75 млн выделят из федерального бюджета, почти столько же будет обеспечено за счет кредитования, еще $70 млн предоставят госкомпании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Бразилии объявило о запуске масштабной программы развития инфраструктуры, совокупный объем инвестиций в рамках которой оценивается примерно в $350 млн.

Как следует из распространенного в пятницу заявления пресс-службы главы государства, на реализацию "Новой Программы ускоренного развития" из федерального бюджета выделят около $75 млн, почти столько же будет обеспечено за счет кредитования, еще $70 млн предоставят госкомпании. Порядка $125 млн планируется привлечь из частного сектора.

Более трети общей суммы - около $125 млн - намерены потратить на развитие городской инфраструктуры, порядка $110 млн направят в энергетическую отрасль, в первую очередь на проекты электрификации и переработки нефтепродуктов. Еще свыше $70 млн собираются вложить в модернизацию путей сообщения. Средства пойдут на строительство дорог, развитие морского, речного, железнодорожного и авиационного транспорта. Также программой предусмотрена дальнейшая цифровизация, расширение охвата населения современными услугами мобильной связи, обеспечение доступа в интернет, вложения в социальную сферу, в том числе образование, здравоохранение и спорт, а также в повышение обороноспособности страны.