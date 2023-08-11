Таджикистан планирует в ближайшем будущем начать внедрять навигационные пломбы для грузов

Как сообщил начальник таможенной службы при правительстве республики Хуршед Каримзода, считает этот проект "очень хорошим", он обсуждался с руководством Федеральной таможенной службы России

ДУШАНБЕ, 11 августа. /ТАСС/. Таджикистан рассчитывает, что в ближайшем будущем начнет использовать навигационные пломбы для непрерывного контроля грузов при трансграничных перевозках. Об этом сообщил журналистам начальник таможенной службы при правительстве республики Хуршед Каримзода.

"По поводу электронных пломб: мы этот вопрос пока изучаем, <...> здесь основная наша трудность в финансах, естественно, мы ищем пути, как реализовать этот проект. <...> Я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос решим", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Каримзода также отметил, что считает проект по внедрению таких пломб "очень хорошим", он обсуждался с руководством Федеральной таможенной службы России.

Ранее в агентстве по экспорту Таджикистана сообщали, что от таможенной службы РФ было предложение устанавливать навигационные пломбы на грузовики, перевозящие грузы через границы.

Электронные навигационные пломбы, которые позволяют отслеживать перемещение груза и получать информацию о несанкционированном вскрытии, планируется применять с 2024 года на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Использование таких пломб позволит исключить дополнительный контроль грузов и снять административные барьеры для перемещения товаров. Таджикистан не входит в ЕАЭС, в июне 2023 года в МИД республики сообщали, что вопрос присоединения к союзу в настоящее время не рассматривается.