11 августа, 14:02

Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России

В отношении "Северстали" США также ввели антидемпинговую маржу в размере 53,81%, а в отношении России в целом - 185%

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение разорвать соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок плит из углеродистой стали российского производства в США. Об этом говорится в уведомлении, обнародованном в сборнике официальных документов правительства США - так называемом Федеральном реестре.

"Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении определенной <...> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации <...> (соглашения от 2003 года)", - отмечается в оповещении. В нем также указывается, что в отношении такой продукции компании "Северсталь" вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом - 185%. 

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