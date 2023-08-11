11 августа, 14:10,
обновлено 11 августа, 15:08
Санкции в отношении России

США внесли Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Петр Авен
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В него также попали российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Минфин США внес в санкционный список по РФ российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Читайте также
Какие меры принимала Россия в ответ на западные санкции

В санкционный список, помимо них, были внесены российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей. "Богатые российские элиты должны избавиться от иллюзий, что они могут вести бизнес как обычно, в то время как Кремль воюет с Украиной", - приводятся на сайте слова первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо.

В марте 2022 года Фридман и Авен вышли из совета директоров Альфа-банка после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. В настоящее время Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Фридману - 33%. Хан и Кузьмичев ранее были акционерами Альфа-банка. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация