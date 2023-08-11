США внесли Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список

В него также попали российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Минфин США внес в санкционный список по РФ российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В санкционный список, помимо них, были внесены российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей. "Богатые российские элиты должны избавиться от иллюзий, что они могут вести бизнес как обычно, в то время как Кремль воюет с Украиной", - приводятся на сайте слова первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо.

В марте 2022 года Фридман и Авен вышли из совета директоров Альфа-банка после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. В настоящее время Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Фридману - 33%. Хан и Кузьмичев ранее были акционерами Альфа-банка.