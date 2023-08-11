Работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане продолжаются

В аварийно-восстановительных работах на территории республики задействованы 45 бригад, 158 сотрудников группы "Россети" и подрядных организаций, а также 65 единиц техники

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Россети" продолжают аварийно-восстановительные работы на территории Дагестана, наибольший объем мероприятий приходится на Дербентский район, где сгорели сразу 12 кабелей, идущих от главного центра питания в город, сообщил заместитель генерального директора - главный инженер электросетевого холдинга Евгений Ляпунов, который с 9 августа работает в регионе.

В настоящее время из них восстановлено более половины, работы продолжаются. Также в фокусе энергетиков группы "Россети" - устранение ограничений электроснабжения для потребителей в Махачкале, Изберге, Дербентском, Хасавюртовском, Кизилюртовском районах.

С 1 августа в регионе установилась экстремально высокая температура воздуха. Оборудование оказалось перегружено из-за массовых самовольных подключений к сетям, также очень высок его износ. В совокупности с погодой это приводит к множественным технологическим нарушениям, пояснил замглавы компании.

По словам Ляпунова, энергетики работают в особом режиме. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей составляет около двух часов. "Есть много случаев повторных отключений, однако потребителей, которые сутки и более непрерывно находятся без света, практически нет", - отметил он.

В то же время в связи с превышением расчетных нагрузок на сети диспетчерские службы вынужденно вводят кратковременные технологические перерывы в работе оборудования - плановые веерные отключения. Компания начала публиковать графики отключений, однако обращает внимание на то, что "оперативная обстановка вносит коррективы".

Ляпунов отметил, что часть сетей не принадлежит "Россетям", а находится в аренде, и больше всего таких сетей в Махачкале, а часть сетей являются бесхозными. "Возможности по их ремонтам и модернизации ограничены, но мы стараемся идти навстречу потребителям и властям в сложной ситуации", - пояснил замглавы - главный инженер компании.

Всего в аварийно-восстановительных работах на территории республики задействованы 45 бригад, 158 сотрудников группы "Россети" и подрядных организаций, а также 65 единиц техники. "Будем работать до полного восстановления электроснабжения", - подчеркнул Ляпунов.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.