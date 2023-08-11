"Распадская" спрогнозировала рост стоимости транспортировки угля на юг России

Компания также ждет сохранения логистических сложностей при поставках на восточном направлении в ближайшее время, сообщил президент фирмы Илья Широкоброд

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Распадская" прогнозирует увеличение стоимости транспортировки угля на южном направлении РФ из-за сложной геополитической ситуации, ждет сохранения логистических сложностей при поставках на восточном направлении в ближайшее время, заявил президент компании Илья Широкоброд.

"Будут возрастать трудности по транспортировке на юг в связи с нестабильной геополитической ситуацией и появившимися угрозами судоходству, соответственно, стоимость и сложность этой логистики будет возрастать. В этом плане мы не видим фундаментальных причин или драйверов для улучшения в ближайшее время", - сказал он в ходе конференц-звонка.

Компания также считает, что трудности с поставками по Восточному полигону на восток пока сохранятся на фоне перенаправления потоков с запада. "В текущей ситуации оказывается, что количество грузов, претендующих на коридор на Дальний Восток и на транспортировку в страны Азии, Ближнего Востока и в Индию растет быстрее, чем возможности инфраструктуры. Мы пока не видим перелома в этом тренде и считаем, что эти трудности будут сохраняться", - сказал представитель компании.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников отмечал, что спрос на российский уголь превышает логистические возможности, спрос формируют Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Турция и страны глобального Юга. Как отмечал в интервью ТАСС министр энергетики Николай Шульгинов, российским угольным компаниям нужна помощь по обеспечению вывоза объемов угля, заявленных в соглашениях с регионами, перевозки угля идут, но и его потребление увеличивается.

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.