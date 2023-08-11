"Роснефть" запустила информационно-сервисную платформу для автотуристов

Платформа должна охватить большинство турмаршрутов страны и способствовать развитию автотуризма в России, сообщили в компании

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Компания "Роснефть" запустила интернет-платформу для автотуристов "Горизонты России: Поехали с нами!", которая должна охватить большинство туристических маршрутов страны и способствовать развитию автотуризма в России. Об этом рассказали представители компании на презентации проекта.

"Наш новый продукт - информационно-сервисная платформа "Горизонты России: Поехали с нами!" с сегодняшнего дня работает", - рассказала директор департамента информации и рекламы "Роснефти" Ирина Андрианова. Сайт сервиса адаптирован под использование на мобильных устройствах. По словам Андриановой, продукт находится на первой стадии развития и в ближайшее время появится мобильное приложение. "Сейчас представлен первый маршрут из Москвы до Санкт-Петербурга", - отметила она.

Как сообщила "Роснефть" в материалах к презентации, проект будет способствовать удовлетворению спроса на внутренний туризм и позволит автолюбителям, предпочитающим путешествовать на машине, выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС компании. Андрианова добавила, что последующая интеграция проекта с бонусной программой компании "Семейная команда" позволит получать различные скидки и бонусы, а также преференции при взаимодействии с сервисом планирования путешествий по стране Russpass.

В ближайшее время к проекту, по словам Андриановой, присоединится 17 регионов, в частности Архангельская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская области. "Если говорить об известных маршрутах, то второй маршрут, который появится в ближайшее время, М-4 "Дон". Следующие на очереди: Северный Кавказ, Ладожское кольцо, Золотое кольцо, Чуйский тракт, Байкал, а также маршруты в Белоруссию", - добавила Андрианова.

Как отметил начальник управления развития розничного предложения департамента региональных продаж "Роснефти" Василий Георгиев, на автомаршрутах АЗС компании могут предложить не только качественное топливо. "Ключевой фокус для нас - развитие придорожного сервиса", - отметил он. Речь, в частности о магазинах, кафе, детских площадках, а также отелях в едином комплексе с АЗС.

Перспективы автотуризма

В свою очередь, общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга провела аудит первого маршрута, в том числе на доступность для семей с маленькими детьми и маломобильных граждан, возможности размещения и питания, доступность интересных туристических мест. Президент ассоциации Сергей Лобарев напомнил, что в России более 50 млн водителей транспортных средств, 2,5 млн водителей мотоциклов, 20 тыс. водителей автодомов, 1,3 млн водителей, которые управляют транспортным средством с ручным управлением. "Мы считаем, что автомобильный туризм - самое перспективное направление в Российской Федерации", - подчеркнул он.

Как добавила заместитель председателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова, автотуризм вышел на новый виток развития еще во время пандемии коронавируса. "Москва отвечает на этот вызов и развивается с точки зрения автомобильной инфраструктуры, построено большое количество перехватывающих парковок, новых дорог", - сказала она, добавив, что сейчас каждый четвертый гость города прибывает на автомобиле. В основном, сказала Арутюнова, туристы делаться на две основные группы: семьи с детьми и деловые туристы. Обоим город уделяет особое внимание. "Потому что деловой туризм - это с большой вероятностью возвратный туризм, а семейный очень важен с точки зрения развития туристической культуры в целом", - пояснила она.

При этом сотрудничество с бизнесом позволяет городу предложить туристам новые возможности и условия. В частности, Арутюнова отметила, что в рамках проектов с "Роснефтью" московские отели смогут предоставить определенные бонусы для клиентов компании, к примеру бесплатную парковку. "Также есть детский туристический проект "Город открытий". В планах включить "Роснефть" в трек по экологии", - добавила Арутюнова.