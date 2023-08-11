Минфин разработал порядок определения минимальной цены на никотинсодержащую продукцию

Согласно документу, минимальная цена складывается из ставки акциза на единицу массы или объема, умноженную на ставку НДС плюс единицу и снова умноженную на повышающий коэффициент

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предложил порядок определения минимальной цены на никотинсодержащую продукцию при ее вводе в оборот, обороте и выводе из оборота, за исключением вывоза из России, в том числе в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий проект постановления правительства разработан министерством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что предложенный подход уже применяется при определении Минсельхозом единой минимальной цены табачной продукции. Вместе с тем безникотиновые жидкости и курительные смеси для кальяна, не содержащие табак, в настоящее время не облагаются акцизом. В связи с этим в формулах определения минимальных цен на данные виды продукции использован акциз на схожие подакцизные товары, а именно - жидкости для электронных систем доставки никотина и кальянный табак соответственно.

Отмечается, что предложенный порядок содержит формулы расчета минимальной цены для продукции с нагреваемым табаком, жидкостей для электронных систем доставки никотина (никотинсодержащие жидкости, безникотиновые жидкости), курительных смесей для кальяна, не содержащих табак.

Формулы проекта сводятся к обобщенному виду. Как следует из пояснительной записки к документу, минимальная цена складывается из ставки акциза на единицу массы или объема, умноженную на ставку НДС плюс единицу и снова умноженную на повышающий коэффициент. "Повышающий коэффициент в приведенной формуле отражает себестоимость производства или стоимость закупки продукции импортером, а также расходы на логистику и поддержание инфраструктуры. При расчете таких коэффициентов в том числе были использованы данные о себестоимости и закупочных ценах производителей и импортеров соответствующих видов продукции", - говорится в тексте записки.

"В частности, установление минимальных цен повлияет на нелегальный сегмент рынка никотинсодержащей продукции. При этом деятельность добросовестных оптовых и розничных продавцов, которые уже реализуют никотинсодержащую продукцию по цене выше минимальной, в результате принятия проекта постановления не изменится", - сказано в записке.