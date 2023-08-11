Эксперт заявил, что валютный инструмент стран Западной Африки находится в руках Франции

По словам малийского политолога Бубу Дукуре, суверенитет стран в зоне ECOWAS вызывает сомнения

РАБАТ, 11 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Валютный инструмент Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) - Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) - управляется по инструкциям Банка Франции. Об этом в телефонном интервью корреспонденту ТАСС заявил известный малийский политолог, эксперт в области коммуникаций и международных отношений Бубу Дукуре.

По его словам, суверенитет стран в зоне ECOWAS вызывает сомнения. "Вот доказательство: деятельность ЗАЭВС, валютного инструмента ECOWAS, управляется в соответствии с инструкциями Банка (центрального банка) Франции, держателя прав на франк КФА (франк Африканского финансового сообщества) - денежную единицу ЗАЭВС. И где тут суверенитет?" - подчеркивает собеседник агентства.

"Разумеется, кормящая рука всегда выше принимающей руки. Потому что нам сумели внушить, что наше существование зависит от Запада. Пока наши лидеры продолжают избираться сетью "Франсафрики" (Fran afrique), пока мы позволяем продолжать перекраивать наши конституции и подтасовывать наши выборы с помощью миллиардов, выделяемых тайнами сетями, мы будем страдать от правил этих наставников", - рассуждал эксперт.

ЗАЭВС основан в 1994 году. Основная цель Союза - координация экономической политики стран-участниц, создание в рамках союза условий для свободного перемещения товаров, капитала и трудовых ресурсов между странами-участницами, осуществление единой таможенной политики в отношении третьих стран, гармонизация законодательных норм.

"Франсафрика" - это система неформальных патерналистских взаимоотношений Франции с африканскими государствами - бывшими колониями. В соответствии с ней, бывшая метрополия, используя методы неоколониализма, стремится сохранить свое военно-политическое, экономическое и культурно-идеологическое присутствие в Западной и Центральной Африке.