На Ставрополье в 2023 году почти втрое увеличили объем закладки виноградников

На поддержку отрасли в регионе предусмотрели более 226 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья заложили 280 га виноградников в регионе в 2023 году. В предыдущие годы этот объем составлял более 100 га, сообщили журналистам в краевом правительстве.

"Виноградники в крае занимают общую площадь порядка 5,5 тыс. га. Наибольшие площади сосредоточены в Буденновском, Левокумском и Петровском округах - на их долю приходится 4 тыс. га. Благодаря господдержке ежегодно в крае закладывают более 100 га новых насаждений. В текущем году заложено 280 га", - говорится в сообщении управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

В 2023 году в регионе удвоили господдержку виноградарей по краевой госпрограмме "Развитие сельского хозяйства". "На поддержку виноградарства предусмотрено более 226 млн рублей. Средства направлены на субсидирование затрат по закладке новых виноградников, проведение уходных работ, покупку и обновление основных средств и оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и виноделия", - цитирует управление первого замминистра сельского хозяйства края Елену Тамбовцеву.

На Ставрополье уже начали уборку винограда сверхранних и ранних сортов, за неделю урожай составил 1,2 тонны. По итогам 2022 года в крае собрали 44,1 тыс. тонн винограда, что на 3 тыс. тонн больше уровня 2022 года.