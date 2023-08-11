Орешкин считает, что ИНТЦ в Великом Новгороде станет точкой развития Северо-Запада

Объем вложенных в строительство средств составляет около 3,5 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Инновационно научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника - Валдай" (ИНТЦ) станет точкой развития науки не только в Новгородской области, но и на всем Северо-Западе. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время церемонии закладки первого камня второй очереди ИНТЦ.

"Место с богатой историей и уже солидным настоящим, но самое главное, что проект на этом не останавливается, он будет развиваться дальше. И эта территория, и знания в Новгороде будут двигаться вперед. Новгород - место очень значимое для нашей страны, и эта точка становится точкой развития Новгорода, Новгородской области и всего Северо-Запада нашей страны", - отметил в ходе церемонии открытия Орешкин.

ИНТЦ создан в соответствии с поручениями президента, объем вложенных в строительство средств составляет около 3,5 млрд рублей. Инициатором проекта по созданию и функционированию центра выступает Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Основными направлениями деятельности Центра являются разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, а также создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и принятия решения.

На базе ИНТЦ в сентябре этого года в Великом Новгороде пройдет Чемпионат высоких технологий. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, там представят профессии, которые через 10-15 лет будут востребованы и актуальны, и уже некоторые колледжи начинают по ним подготовку сейчас. "Это уникальная площадка, она олицетворяет будущее. И поэтому очень гармонично то, что этот чемпионат именно проходит на этой площадке, а в ноябре в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат "Профессионалы". Это уже по всем направлениям среднего профессионального образования. И по высоким технологиям, и по "Профессионалам" уже завершаются региональные этапы, мы идём здесь в срок, по графику", - заключил Кравцов, осматривая территорию центра.