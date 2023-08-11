Индия и Россия изучают вариант направить рупии со счетов "востро" на покупку оборудования

Страны также рассматривают возможность направить эти средства на оплату российской нефти, угля, удобрений и других товаров

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Индия и Россия рассматривают возможность использовать индийские рупии, поступающие на счета "востро" (счета иностранного банка в банке-резиденте в местной валюте или валюте третьей страны) в индийских банках в качестве оплаты за российскую нефть, уголь, удобрения и другие товары, на покупку оборудования для российских нефтегазовых и угледобывающих компаний или для производителей удобрений.

Речь об этом шла на круглом столе "Индийско-российское экономическое сотрудничество: вызовы и возможности", который прошел на полях международной торговой ярмарки в Нью-Дели. Участники дискуссии из торгового представительства РФ в Нью-Дели, Российского экспортного центра, нескольких банков России и индийской организации "Форум по развитию малого и среднего предпринимательства" обсудили в том числе тему торговых расчетов между двумя странами.

Один из российских спикеров рассказал об обсуждении вопроса о том, как реинвестировать средства в рупиях, которые должны перевести индийские компании на российские "востро" счета, а также те, которые уже переведены на них. В частности, изучается вопрос, в какие проекты на индийской территории их запустить или как использовать их на покупку оборудования разного профиля. К примеру, по его словам, нефтегазовым компаниям РФ, поставляющим в Индию энергоносители, нужно оборудование для разведки углеводородов.

Индийские предприниматели отметили, что решение об открытии счетов "востро" стало выходом из трудной ситуации, сложившейся после введения Западом антироссийских санкций. В связи с тем, что торговля в долларах была остановлена, у бизнес-партнеров появились проблемы с оплатой, но выходом стало решение, позволившее российским банкам открыть спецсчета "востро", указали они.

Ранее Резервный банк Индии одобрил 34 заявки от российских банков на открытие специальных счетов в рупиях - "востро" - в 14 индийских коммерческих кредитных банковских структурах. Как заявляли в индийском Минпромторге, платежи в национальных валютах позволят не только поддержать, но и увеличить индийский экспорт в Россию.

По данным индийской статистики, в 2022-2023 финансовом году товарооборот Индии и России вырос до $49,3 млрд. Экспорт товаров из России в южноазиатскую республику увеличился в 4,7 раза и достиг $46,2 млрд. Прямой импорт индийских товаров в РФ из Индии составил $3,1 млрд.