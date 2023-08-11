Румыния увеличит транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн

Кроме Галаца и Брэилы планируется использовать другие румынские порты вверх по течению Дуная

БУХАРЕСТ, 11 августа. /ТАСС/. Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории. Об этом сообщил министр транспорта Сорин Гриндяну на пресс-конференции по итогам встречи в городе Галац с представителями Украины, Молдавии, ЕС и США.

"Мы хотим удвоить объем транзита [украинского зерна] с 2 млн тонн до, по крайней мере, 4 млн тонн", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте министерства транспорта.

По словам министра, количество капитанов судов, доставляющих сельскохозяйственную продукцию с Украины по каналу Сулина, будет увеличено до 60 к концу августа. После октября навигация по каналу будет осуществляться круглосуточно, сказал он. Кроме Галаца и Брэилы планируется использовать другие румынские порты вверх по течению Дуная. "Смысл этой встречи - наращивание транзита украинского зерна через Румынию", - подчеркнул Гриндяну.

Во встрече принимали участие украинский вице-премьер Александр Кубраков, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля, директор в департаменте мобильности и транспорта Европейской комиссии Магда Копчинска и глава управления по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен. О'Брайен отметил в своем выступлении важность альтернативных коридоров, которые позволили значительно увеличить вывоз зерновых с Украины, Копчинска назвала маршрут по Дунаю "самым эффективным" из таких коридоров.