Госдеп и Минфин США не назвали причины введения санкций против крупных предпринимателей РФ

По словам первого замминистра финансов Уолли Адейемо, "состоятельным российским элитам" следует избавиться от представления о том, что они смогут "вести дела как обычно", пока Москва проводит СВО

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Министерство финансов и Госдепартамент США не пояснили, из-за чего Вашингтон ввел односторонние санкции в отношении крупных российских предпринимателей Петра Авена, Алексея Кузьмичева, Михаила Фридмана и Германа Хана, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что американская администрация "вводит санкции в отношении четырех видных представителей финансовой элиты России <...>". Указывается также, что РСПП "вовлечен в технологический сектор экономики Российской Федерации", способствует импортозамещению и проводит встречи, на которых рассматривается в том числе выработка ответов на санкции Запада в отношении Москвы. "США продолжат предпринимать все надлежащие действия, чтобы привлекать к ответственности тех, кто обеспечивает войну (специальную военную операцию, СВО - прим. ТАСС) России против Украины и извлекает из нее выгоду", - утверждает Блинкен.

Как заявляет первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, "состоятельным российским элитам" следует избавиться от представления о том, что они смогут "вести дела как обычно", пока Москва проводит СВО. Высказывания Адейемо приводятся в письменном заявлении Минфина США.

На практике применение нынешних ограничительных мер означает прежде всего блокирование находящейся в юрисдикции США собственности включенных в черный список и запрет на взаимодействие с ними американским физическим и юридическим лицам.