Кабмин Украины утвердил изменения в соглашении с Молдавией об упрощении транзита по ж/д

Как сообщили в Киеве, изменения позволят осуществлять перевозки пустого подвижного состава и грузов без остановки и без проведения официального контроля

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил изменения в соглашении с Молдавией об упрощении железнодорожного транзита. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О ратификации протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Мельничука, изменения позволят осуществлять перевозки пустого подвижного состава и грузов, следующих со станций Молдавии и Украины или транзитом через эти две страны, без остановки и без проведения на станции Рени пограничного, таможенного и других мер официального контроля. Это "будет способствовать увеличению объемов перевозок грузов и пропускной способности", считает представитель правительства.

14 июля компания "Железная дорога Молдовы" согласовала предоставление скидки 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории республики в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.

В конце июня Европейский банк реконструкции и развития и Еврокомиссия сообщили, что выделят Молдавии €43 млн для модернизации 128 км железнодорожных путей, по которым будет осуществляться транзит грузов с Украины в страны Европейского союза. Весной постоянный представитель ЕС Янис Мажейкс заявил о планах восстановления железнодорожных путей в республике протяженностью порядка 400 км, проходящих от границы с Румынией до границы с Украиной.