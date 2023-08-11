Минэкономразвития разработало навигатор мер поддержки электротранспорта

Он включает в себя 10 федеральных мер и четыре региональные

МОСКВА, 11 августа./ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало навигатор мер поддержки развития электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Для стимулирования развития сегмента электромобилей и зарядной инфраструктуры Минэкономразвития России совместно с Минэнерго, Минпромторгом, Минстроем, МЧС, ФНС, ГК "Автодор" и Фондом развития промышленности подготовило навигатор мер электроподдержки с параметрами и способами получения господдержки", - рассказали в Минэкономразвития.

В частности, он включает в себя 10 федеральных мер, в том числе программы субсидирования создания "быстрых" электрических зарядных станций (ЭЗС), льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, налоговые льготы при вводе ЭЗС в эксплуатацию, бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог.

Также предусмотрено четыре региональные меры. В их числе льготное налогообложение, льготы по оплате парковки.

В Минэкономразвития добавили, что дополнительно также подготовлены методические рекомендации по реализации программы субсидирования "быстрых" ЭЗС, по установке комбинации дорожных знаков, ограничивающих остановку и/или стоянку на местах для зарядки электромобилей автомобилей с ДВС, и по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации.