11 августа, 15:52

Банки Таджикистана ведут переговоры о подключении к СБП

Газета "Известия" сообщала, что переводы из России через систему быстрых платежей стали доступны в 14 финансовых организациях Киргизии, Узбекистана и Таджикистана

ДУШАНБЕ, 11 августа. /ТАСС/. Банки и кредитные организации Таджикистана ведут переговоры с российскими партнерами о подключении к системе быстрых платежей (СБП), но информации о начале осуществления операций еще нет. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода.

"Что касается подключения к системе быстрых платежей, надо отметить, что в этом направлении банковская система [Таджикистана] налаживает сотрудничество", - сообщил замглавы банка, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом в госрегуляторе отметили, что "некоторые кредитные организации проводят переговоры с Россией для подключения к СБП, но информации о том, что они сотрудничают с этой системой пока нет". Также было подчеркнуто, что многие кредитные организации республики работают непосредственно с такими российскими партнерами, как Сбербанк, "Тинькофф" и другими для перевода платежей из Таджикистана.

Ранее газета "Известия" сообщила, что переводы из России стали доступны по СБП в 14 финансовых организациях Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В РФ такую услугу осуществляют пять банков. 

Теги:
ТаджикистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация