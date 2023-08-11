Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9%

Статслужба ранее улучшила оценку снижения ВВП в I квартале с 1,9% до 1,8% в годовом выражении

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в II квартале 2023 года, по предварительной оценке, составил 4,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Ранее статслужба улучшила оценку снижения ВВП РФ в I квартале 2023 года с 1,9% до 1,8% в годовом выражении.

При расчете динамики ВВП были использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот - на 19,8%, оптовый товарооборот - на 12,5%, обрабатывающие производства - на 11,3%, строительство на 9,8%, розничный товарооборот - на 9%, сельское хозяйство - на 2,9%, добыча полезных ископаемых - на 1,1%.