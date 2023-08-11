В "Альфа-банке" прокомментировали санкции США против Фридмана и Авена

В кредитной организации считают, что новые ограничения Вашингтона не повлияют на ее работу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. В "Альфа-банке" считают, что новые санкции США против бывших членов совета директоров банка не повлияют на его работу, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет", - говорится в сообщении банка.

Ранее в пятницу Минфин США внес в санкционный список по РФ российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

В санкционный список также попали российские бизнесмены Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Российский союз промышленников и предпринимателей.

В марте 2022 года Михаил Фридман и Петр Авен вышли из совета директоров "Альфа-банка" после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. В настоящее время Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Фридману - 33%. Герман Хан и Алексей Кузьмичев ранее были акционерами "Альфа-банка".