Минфин намерен сохранить налоговые ставки на доходы экспортно-кредитных агентств и банков

Ведомство подготовит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ в период осенней сессии Госдумы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает сохранить пониженные налоговые ставки на процентные доходы экспортно-кредитных агентств и банков, расположенных в недружественных странах, в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

Министерство подготовит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ в период осенней сессии Госдумы 2023 года, они будут применяться к доходам, выплаченным в виде процентов, начиная с даты приостановления действия положений международных налоговых договоров России.

"При выплате доходов в виде процентов расположенным в недружественных странах экспортно-кредитным агентствам, а также организациям, осуществляющим банковскую деятельность в соответствии с личным законом, которые ранее были освобождены от налога у источника (или применяли пониженную ставку налога у источника) согласно международным налоговым договорам России, действие которых приостановлено указом [президента РФ], налоговые агенты вправе по таким процентным доходам продолжать не исчислять и не удерживать у источника налог на прибыль организаций (или исчислять и удерживать такой налог по соответствующей пониженной ставке) при условии наличия у таких иностранных организаций (агентств) фактического права на получаемый доход", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами. Согласно указу, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. Как говорилось в сообщении Минфина, в этом случае применение пониженных налоговых ставок или освобождение от уплаты налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа.