Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, РТС - снизился на 1,65%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели показывал сдержанную динамику, покупатели владели некоторым преимуществом. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,21%, до 3 155,51 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,65%, до 1 000,89 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 1,97%, закрывшись на отметке 99,43 рубля, евро - на 1,22%, до 108,78 рубля, юань - на 0,23%, до 13,69 рубля.

"В целом в ходе торговой пятидневки наш рынок оставался в векторе роста, опираясь на слабость рубля, относительную стабильность нефтяных цен и отдельные позитивные корпоративные новости. Вместе с тем индекс Мосбиржи не смог дотянуться до рекордных годовых значений вблизи 3 200 пунктов, достигнутых 4 августа. Этому помешали нестабильный общерыночный сентимент, техническая перегретость по ряду инструментов, а сегодня к ним добавился фактор пятницы", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний рыночный фон в пятницу вновь испытал давление. "Инвесторов продолжает тревожить монетарный фактор и ухудшение статмаркеров. Цены производителей в США (PPI) в июле выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, это максимальное повышение показателя с января текущего года. В то же время позитивный отчет Международного энергетического агентства поддержал нефтяные цены", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки ТМК (+5,18%), акции "Русснефти" (+2,83%), бумаги "Алросы" (+2,53%), котировки "Газпром нефти" (+2,20%), акции "Роснефти" (+2,13%), расписки VK (+1,76%).

"Интерес к акциям ТМК, очевидно, поддерживался ожиданиями выплаты уже рекомендованных дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 13,45 рубля на акцию (текущая доходность 5,8%). Реестр закроется 5 сентября текущего года. Акции "Русснефти" в пятницу отступили от пиков дня после того, как совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год по обыкновенным бумагам. На выплаты по привилегированным акциям, тем временем, планируется направить $110 млн", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Алроса" в понедельник должна опубликовать финансовые результаты за I полугодие 2023 года по МСФО, которые "могут быть сильными и позволить компании выплатить промежуточные дивиденды", добавила Кожухова. Расписки VK восстанавливали позиции вслед за падением накануне. Акционеры группы утвердили редомициляцию в Россию. Компания также планирует провести делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "М. Видео" (-1,59%), бумаги АФК "Система" (-1,44%), котировки "Белуги" (-0,96%), акции "Северстали" (-1,05%), бумаги "Акрона" (-1,04%).

Прогноз на 14 августа

Ситуация в российских акциях на следующей неделе во многом будет зависеть от динамики курса рубля, считает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев. "Пара доллар/рубль на подходе к 100 рублей - важному психологическому уровню, достижение которого способно резко активизировать тему валютной диверсификации. Акции компаний экспортеров, валюта, золото и замещающие облигации - главные бенефициары такого сценария", - сказал он.

По оценкам "ВТБ мои инвестиции", также интересны будут корпоративные отчеты за II квартал. В компании ожидают сильные результаты у "Татнефти", X5 и "Роснефти". Там также обратили внимание на дивиденды. Советы директоров "Белуги" и "Татнефти" дадут свои рекомендации. "Особой интриги нет, так как финансовые отчеты уже представлены. Однако по "Татнефти" может быть увеличен коэффициент выплат", - добавили в компании.

При этом эксперты подчеркивают, что российский рынок находится в зоне перекупленности. "Несмотря на попытку коррекции на неделе, индекс Мосбиржи остается в зоне высокой перекупленности. Вероятность развития нисходящего движения - высокая. Спекулятивная игра на понижение может быть оправданной, если будет поддержка со стороны укрепляющегося рубля", - пояснил Клещев.

Александр Бахтин не исключает, что триггеры для снятия перекупленности появятся на следующей неделе. Помимо укрепления отечественной валюты, это может быть, к примеру, геополитический негатив. При этом после технической разрядки рынок будет набирать силы для движения к новой цели - 3 300 пунктов по индексу Мосбиржи, добавил специалист.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 14 августа по индексу Мосбиржи - 3055-3195 пунктов, по курсу рубля к доллару - 95-100 рублей. В Freedom Finance Global прогнозируют, что в понедельник индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 3100-3200 пунктов. Пара доллар/рубль может проторговаться в интервале 97-99,5 рублей, не исключено пробитие вверх уровня в 100 рублей, евро/рубль - в коридоре 107-109 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 13,2-13,8 рублей.