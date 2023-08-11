В МЭР заявили, что российская экономика компенсировала спад II квартала 2022 года

По данным ведомства, ей удалось показать прирост к уровню двухлетней давности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Экономике России удалось не только компенсировать спад II квартала 2022 года, но и показать прирост к уровню двухлетней давности. Такое мнение высказала замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова, комментируя данные Росстата по ВВП России за II квартал 2023 года.

"Российская экономика не только компенсировала спад II квартала прошлого года, но и показала прирост к уровню двухлетней давности. Основными драйверами роста выступили отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность, где выпуск во II квартале 2023 года вырос на 11,3%. Основной вклад в улучшение показателей внесли машиностроительный и металлургический комплексы, при этом рост отмечался практически по всем отраслям", - сказала Крючкова, комментарий которой распространила пресс-служба Минэкономразвития.

Устойчивый рост, как и в прошлом году, сохранили строительный сектор и сельское хозяйство, отметила Крючкова. Высокими темпами восстанавливается оптовая торговля. Также она подчеркнула, что в экономике сохраняется высокая инвестиционная активность.

"Этому способствовали как оперативно выработанный широкий спектр мер поддержки со стороны правительства РФ - поддержка импортозамещения, снижение административной нагрузки, налоговые преференции, льготные кредиты и другие, - так и проактивная позиция бизнеса по перенастройке своих торговых связей", - сказала замминистра экономического развития, отметив также стабильную ситуацию на рынке труда и связанный с этим рост реальных денежных доходов населения. Это также положительно сказалось на темпах восстановления потребительского спроса - суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания во II квартале 2023 года вырос на 8,3%, превысив уровень двухлетней давности.

Рост ВВП России, по предварительной оценке Росстата, во II квартале 2023 года составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в I квартале 2023 года до уровня 1,8%.