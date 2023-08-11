Молдавия может увеличить транзит грузов с Украины при наличии инвестиций

Вице-премьер республики Владимир Боля уточнил, что речь идет об инвестициях в молдавские железнодорожную сеть, морской транспорт и таможню

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля полагает, что инвестиции в инфраструктуру страны позволят удвоить транзит грузов с Украины по территории республики. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи в румынском городе Галац с представителями Украины, Румынии, ЕС и США, на которой обсуждались альтернативные пути экспорта украинского зерна.

"Я подготовил список конкретных предложений по мерам, которые могли бы улучшить ситуацию с экспортом из Молдавии и Украины. Инвестиции в молдавскую железнодорожную сеть и морской транспорт помогли бы удвоить транзит грузов за очень короткий период. Мы говорили также об инвестициях в молдавскую таможню, что позволит нарастить объемы грузов, которые перевозятся автомобильным транспортом в порт Констанца (Румыния)", - сказал Боля.

Ранее в Молдавии и Румынии прошли акции протеста фермеров против бесконтрольного вывоза украинского зерна, что отражается на ценах и возможностях местных аграриев по транспортировке и складированию собственной продукции.