"Аэрофлот" выполнит ретрорейс из Москвы в Красноярск 20 августа

Авиакомпания ранее совершила исторические рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" выполнит ретрорейс по маршруту Москва - Красноярск - Москва, полет будет совершен в День Воздушного флота, 20 августа, на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Серия рейсов в стиле ретро - проект, посвященный столетию "Аэрофлота". Ранее авиакомпания совершила исторические рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Красноярск стал новым направлением для ретрорейса неслучайно, как одно из ключевых и самых востребованных направлений авиакомпании", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для пассажиров рейса воссоздадут атмосферу авиаперелетов середины XX века. В частности, путешественникам предложат напитки и бортовое питание с классическими рецептами того времени, а бортпроводники встретят пассажиров в униформе, отшитой по историческим образцам начала 1980 годов. Регистрация на рейс пройдет на выделенных стойках со специальными заставками на информационных экранах. А пассажирам выдадут багажные бирки в стиле ретро, сертификат о перелете и коллекционный значок с символикой ретрорейса. Кроме того, желающие смогут отправить открытку авиапочтой с борта самолета.

В аэропорту Красноярска 20 августа запланирована насыщенная праздничная программа, посвященная встрече ретрорейса и Дню Воздушного флота, добавили в пресс-службе.

До конца года запланировано еще несколько ретрорейсов. По итогом акции пройдет награждение пассажиров, которые совершили три и более перелетов в рамках проекта.