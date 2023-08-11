В Белгородской области намерены на 30% повысить финансирование соцпроектов НКО

В регионе также планируют провести конкурс среди ресурсных центров, которые помогают другим некоммерческим организациям привлекать грантовую поддержку

ТАСС, 11 августа. В Белгородской области намерены увеличить финансирование социальных проектов некоммерческих организаций (НКО) региона на 30% в 2024 году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"Несмотря на не самую хорошую ситуацию с поступлениями в региональный бюджет, мы приняли решение еще сильнее поддержать деятельность наших НКО. Поэтому в 2024 году увеличим финансирование их социальных проектов на 30% по сравнению с текущим годом", - написал Гладков по итогам встречи с руководителями НКО, которые стали победителями второго за этот год регионального конкурса субсидий.

Как отметил Гладков, по итогам второго за 2023 год регионального конкурса субсидий финансовую поддержку получили 70 общественных инициатив белгородцев. Количество победителей по сравнению с первым конкурсом, проходившим в марте, увеличилось в два раза.

Он отметил и важную роль белгородских ресурсных центров, которые помогают другим НКО привлекать в регион грантовую поддержку. "Обязательно проведем отдельный региональный конкурс и среди них. Его критерий простой - количество привлеченных в область средств. Победитель получит 10 млн рублей на развитие своей организации", - подчеркнул губернатор.

По словам Гладкова, социальные проекты НКО охватывают многие важные сферы жизни региона. "Каждый день мы видим наглядные результаты работы наших общественников - это и военнослужащие, получившие помощь, и дети, занятые военно-патриотической активностью, и, конечно же, спасенные жизни многих наших жителей, все проекты очень разные. Среди победителей есть организации, которые занимаются поддержкой семей с особенными детьми, обучением детей плаванию, проведением военно-патриотических фестивалей", - отметил глава региона.