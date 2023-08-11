Премьер Грузии предположил, что Китай станет главным торговым партнером страны

Ираклий Гарибашвили отметил, что потенциал этого сценария высокий

ТБИЛИСИ, 11 августа. /ТАСС/. Экономические отношения между Грузией и Китаем будут развиваться, КНР может стать главным торговым партнером Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью китайскому государственному телеканалу CCTV, запись которого показал грузинский телеканал Imedi.

"Если мы продолжим экспорт еще большего количества качественной продукции в Китай и импорта из Китая к нам, он свободно может стать торговым партнером Грузии номер один. Потенциал этого высок, и потому я так заинтересован этой и другими возможностями, которые следуют из соглашения о свободной торговле", - заявил Гарибашвили.

По словам премьера, он призвал грузинских бизнесменов налаживать более тесные связи с Китаем и поставлять на экспорт в эту страну больше вина и другой продукции. Гарибашвили также сообщил, что Грузия планирует открыть туристические центры в различных городах Китая для большей популяризации грузинского вина и страны в целом.

Гарибашвили посетил Китай в конце июля. Во время своего визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Грузия и Китай объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. Премьер Грузии также принял участие в церемонии открытия Универсиады в Чэнду.

По данным Национальной службы статистики Грузии, по итогам первого полугодия Китай занял четвертое место по взаимному товарообороту после Турции, России и США. Доля КНР в экспорте и импорте составила 7,7%. Соглашение между Грузией и Китаем о свободной торговле было подписано в мае 2017 года.